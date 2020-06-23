Росія знову розпочинає примусову паспортизацію на окупованому Донбасі, – розвідка
Окупанти у липні відновлять організовані поїздки мешканців Донбасу до відділів з питань міграції МВС РФ у Ростовській області. Саме там українці отримують російські паспорти та громадянство.
Речник Міноборони Дмитро Гуцуляк нагадав, що організовані поїздки призупинили у квітні, повідомляє пресслужба відомства.
До речі В Ростов за свій рахунок: жителі ОРДЛО голосуватимуть за поправки до конституції РФ
Окупанти зараз уточнюють дані про наявність російських паспортів у місцевих мешканців і членів їх сімей, а також збирають документи, які потрібні для отримання громадянства РФ.
Зауважимо, що у Росії набув чинності закон, який спрощує процедуру для отримання громадянства країни-агресорки. Зокрема, скасовується обов'язковий іспит на знання російської мови при отриманні громадянства РФ для українців та білорусів.
Російські паспорти на Донбасі: що відомо
- У 2019 році президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу та Криму.
- Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів.
- РНБО має списки всіх українських громадян, які отримали незаконні російські паспорти.
- У лютому 2020 таких було 156 тисяч.
- Мешканцям окупованого Донбасу, які отримали від Росії незаконні паспорти, також дозволили голосувати за поправки до Конституції Росії.
- У 2020 Путін ще більше спростив отримання громадянства РФ. Тепер українці та білоруси можуть не здавати іспит з російської мови.