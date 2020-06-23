Окупанти у липні відновлять організовані поїздки мешканців Донбасу до відділів з питань міграції МВС РФ у Ростовській області. Саме там українці отримують російські паспорти та громадянство.

Речник Міноборони Дмитро Гуцуляк нагадав, що організовані поїздки призупинили у квітні, повідомляє пресслужба відомства.

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Окупанти зараз уточнюють дані про наявність російських паспортів у місцевих мешканців і членів їх сімей, а також збирають документи, які потрібні для отримання громадянства РФ.

Зауважимо, що у Росії набув чинності закон, який спрощує процедуру для отримання громадянства країни-агресорки. Зокрема, скасовується обов'язковий іспит на знання російської мови при отриманні громадянства РФ для українців та білорусів.

Російські паспорти на Донбасі: що відомо