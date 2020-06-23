Оккупанты в июле возобновят организованные поездки жителей Донбасса в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области. Там украинцы получают российские паспорта и гражданство.

Представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк напомнил, что организованные поездки приостановили в апреле, сообщает пресс-служба ведомства.

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Оккупанты сейчас уточняют данные о наличии российских паспортов у местных жителей и членов их семей, а также собирают документы, необходимые для получения гражданства РФ.

Заметим, что в России вступил в силу закон, который упрощает процедуру для получения гражданства страны-агрессора. В частности, отменяется обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства РФ для украинцев и белорусов.

Российские паспорта на Донбассе: что известно