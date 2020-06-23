Россия снова начинает принудительную паспортизацию на оккупированном Донбассе, – разведка
Оккупанты в июле возобновят организованные поездки жителей Донбасса в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области. Там украинцы получают российские паспорта и гражданство.
Представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк напомнил, что организованные поездки приостановили в апреле, сообщает пресс-служба ведомства.
Кстати В Ростов за свой счет: жители ОРДЛО будут голосовать за поправки в конституцию РФ
Оккупанты сейчас уточняют данные о наличии российских паспортов у местных жителей и членов их семей, а также собирают документы, необходимые для получения гражданства РФ.
Заметим, что в России вступил в силу закон, который упрощает процедуру для получения гражданства страны-агрессора. В частности, отменяется обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства РФ для украинцев и белорусов.
Российские паспорта на Донбассе: что известно
- В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса и Крыма.
- Украина и мировое сообщество не признают российских паспортов.
- У СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили незаконные российские паспорта.
- В феврале 2020 года таких было 156 тысяч.
- Жителям оккупированного Донбасса, которые получили от России незаконные паспорта, также позволили голосовать за поправки в Конституцию России.
- В 2020 году Путин еще больше упростил получение гражданства РФ. Теперь украинцы и белорусы могут не сдавать экзамен по русскому языку.