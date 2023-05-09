Парад не понравился даже самим россиянам. Особенно они раскритиковали речь Владимира Путина, предполагая, что вместо бункерного деда мог быть опухший двойник.

Обратите внимание Парад кринжевый, потому что авиация – на дне: возле Киевской ГЭС выловили останки российского пилота

Как отреагировал Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это был парад трусости и страха. Кремлевская свора боялась и хотела бежать как можно быстрее в свою бункерную нору.

Россия подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса" о кратчайшем военном параде. Мероприятие "победобеседания" на "красной площади" в Москве длилось примерно 40 минут и стало самым коротким с 1941 года,

– говорится в сообщении.

Данилов подчеркнул, что несколько часов подряд могут шагать мертвые российские оккупанты. Они бесславно и без чести погибли в Украине.

"Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей Путин у своего чвк-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране", – заявил Данилов.

К слову, оккупанты уже не смогли создать даже привлекательный фейк для своих пропагандистов. В небо не поднялся ни один самолет, а по Красной площади проехался только один "музейный" танк.