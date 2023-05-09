Парад не сподобався навіть самим росіянам. Особливо вони розкритикували промову Володимира Путіна, припускаючи, що замість бункерного діда міг бути опухливий двійник.

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Як відреагував Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це був парад боягузства та страху. Кремлівська зграя боялася та хотіла бігти якнайшвидше до своєї бункерної нори.

Росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший військовий парад. Захід "побєдобєсія" на "червоній площі" на Москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року,

– мовиться у повідомленні.

Данілов наголосив, що декілька годин підряд можуть крокувати мертві російські окупанти. Вони безславно та без честі загинули в Україні.

"Це єдиний парад, який гідний приймати вбивця українських дітей Путін у свого чвк-війська, і єдина правда,яку мають знати росіяни про свою країну", – заявив Данілов.

До слова, окупанти вже не змогли створити навіть привабливий фейк для своїх пропагандистів. У небо не піднявся жоден літак, а Красною площею проїхався лише один "музейний" танк.