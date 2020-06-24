24 июня оккупанты устроили в Севастополе военный парад ко Дню Победы. Но во время мероприятия едва не произошла беда: советский танк Т-34 едва не въехал в зрителей.

Случилось все, когда машина поворачивала на улицу Нахимова. Об инциденте сообщили очевидцы, пишет телеграм-канал "Подъем".

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По их словам, танку Т-34, который возглавлял колонну, не удалось повернуть, он поехал прямо. Люди, которые наблюдали за парадом, не ожидали такого, они даже не успели отойти.

К бронетехнике подбежали представители военной полиции оккупантов, танк удалось остановить и заглушить. Его сразу же отремонтировали, после чего он продолжил движение.

Как прошел военный парад в оккупированном Севастополе / Фото с ForPost

Почему парад проводят 24 июня

Из-за пандемии коронавируса Кремль перенес ежегодный военный парад ко Дню Победы, который должен был состояться 9 мая – как на территории РФ, так и в оккупированном Крыму и ОРДЛО. Однако неизвестно, почему мероприятие захотели провести именно в конце июня.

Ранее Песков заверил, что такое решение Путина обусловлено "глубоким анализом эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом". Однако не исключено, что сделали это для того, чтобы успеть к дате голосования за поправки в российскую конституцию.