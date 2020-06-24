24 червня окупанти влаштували у Севастополі військовий парад до Дня Перемоги. Та під час заходу ледь не сталося біди : радянський танк Т-34 мало не в'їхав у глядачів.

Трапилося все, коли машина повертала на вулицю Нахімова. Про інцидент повідомили очевидці, пише телеграм-канал "Подъем".

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За їх словами, танку Т-34, який очолював колону, не вдалося повернути, він поїхав прямо. Люди, які спостерігали за парадом, не очікували такого, вони навіть не встигли відійти.

До бронетехніки підбігла представники військової поліції окупантів, танк вдалося зупинити та заглушити. Його одразу ж відремонтували, після чого він продовжив рух.

Як пройшов військовий парад в окупованому Севастополі / Фото з ForPost

Чому парад проводять 24 червня

Через пандемію коронавірусу Кремль переніс щорічний військовий парад до Дня Перемоги, який мав відбутися 9 травня – як на території РФ, так і в окупованому Криму та ОРДЛО. Проте достеменно невідомо, чому захід захотіли провести саме наприкінці червня.

Раніше Пєсков запевнив, що таке рішення Путіна зумовлене "глибоким аналізом епідеміологічної ситуації в Російській Федерації в цілому". Проте не виключено, що зробили це для того, аби встигнути до дати голосування за поправки до російської конституції.