Правила безопасности
Сразу приняли мудрое решение не отгонять граждан, пока будет расставляться техника. Ибо отогнать все равно не получилось бы.
Актуальное ВСУ красноречиво убедили лукашенко не потыкаться в Украине со своей армией
Единственная и огромная просьба к посетителям – будьте, пожалуйста, осторожны. Много острого металла. Не надо засовывать своих детей полностью в горелую технику. И дети и взрослые будут лазить, это понятно, никакие ограждения и патрули не помогут. Просто лазайте очень аккуратно.
Широкий ассортимент железяк
Есть интересные штуки – типа БМО-Т. Имеются аналоги типа ЗРПК "Панцирь-С1", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" с зарядным устройством, камазы "Тайфун" и т.д.
Интересное Стратегия Вьетнама в Южно-Китайском море: как Ханой борется за острова
Среди прочего привезли остатки ракет С300 и реактивных снарядов, которыми обстреливали Харьков.
Представлена техника со всех направлений.
Формально: выставка организована согласно решению КМУ силами Минобороны, МВД (+ГСЧС, Нацполиция) с участием ВГА. Спонсоры выставки – ВСУ, НГУ, ГУР МО и другие структуры сил обороны Украины.
Важно – как выглядит "парад" вражеской военной техники на Крещатике: смотрите видео