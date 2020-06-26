Одной из главных целей союзников во Второй мировой войне было избавление мира от тирании, предоставление народам Европы права самим решать свою судьбу.

И хотя союз со Сталиным и раздел мира на Ялтинской конференции изначально поставили под сомнение надежду на то, что гибель нацизма станет одновременно и триумфом демократии, все же память о том, что в годы войны боролись прежде всего за свободу для каждой отдельной страны и каждого человека, остается одним из самых важных посланий последней из мировых войн.

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Парад несменяемых

В этом смысле путинский парад стал парадом тиранов. Уже достаточно говорили о том, что это был парад одиночества – каждый, кто мог уклониться от участия в мероприятии, его под тем или иным предлогом проигнорировал. Так что остались самые верные, самые преданные, те, кто никак не может Путину отказать. И кто же эти люди? Как они управляют своими странами? Какие возможности предоставляют согражданам?

Нужно начать с того, что главная возможность, которую все они у своих сограждан отобрали, – возможность от них избавиться. Сам Путин устроил свой смертельно опасный для участников парад как раз накануне референдума, который предоставит ему возможность править Россией пожизненно. И смысл парада даже не в поддержании культа победобесия, ставшего в последние годы главной идеологической опорой режима. Парад – просто одно из пропагандистских мероприятий перед референдумом. А ради "обнуления" не жалко отправить на тот свет еще какое-то количество россиян, которые после мероприятия станут жертвами коронавируса, – что ж, бабы новых нарожают.

Но даже Путину пока что не удается переплюнуть в продолжительности правления и цинизме своего гостя из Минска Александра Лукашенко. Белорусский правитель провел свой парад 9 мая, аккурат в разгар пандемии. А сейчас, готовясь к так называемым президентским выборам в Беларуси, он прессует конкурентов и разгоняет пикеты недовольных граждан – Путин может у него учиться и им гордиться.

Кто же приехал на поклон Путину?

Остальные участники празднования не лучше. Касым-Жомарт Токаев – просто наследник человека, правящего Казахстаном еще со времен перестройки. Утверждать, что за эти годы в стране были настоящие выборы, что жители Казахстана сами решают, что будет с их страной, не решится даже самый рьяный поклонник Нурсултана Назарбаева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев – тоже наследник. И тоже в стране, в которой граждане никогда ничего не решали. Наследником, несмотря на участие в президентских выборах, стал и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который воспользовался поддержкой предшественника, "глушившего" его конкурентов, а став главой государства, посадил этого самого предшественника пока что на 11 лет. А вот таджикский президент Эмомали Рахмон пришел к власти сам, воспользовавшись поддержкой Москвы и Ташкента – да так с тех пор эту власть и удерживает, готовится передать ее сыну.

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Даже с людьми, которые стали президентами благодаря реальным демократическим процедурам, отнюдь не все так благополучно. Президент Молдовы Игорь Додон по сути узурпировал власть в стране: его партия не имеет большинства в парламенте, но сформировала правительство благодаря хитрой кремлевской комбинации и пытается вновь превратить Молдову в российский сателлит.

А президент Сербии Александр Вучич, чья партия стала триумфатором последних парламентских выборов, провел их при бойкоте основных оппозиционных сил, возмущенных тем, что Вучич воспользовался эпидемией. И в Молдове, и в Сербии нестабильность не за горами просто потому, что граждане этих стран еще не утратили желания самостоятельно решать, кто будет ими править.

Так что единственный настоящий демократ в этой компании авторитарных правителей и узурпаторов – президент самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания: абхазской оппозиции удалось отстранить от власти путинского ставленника Рауля Хаджимбу, которого Кремль впихивает абхазам последние 16 лет в нагрузку к своей оккупации. Но вот только сама Абхазия существует как отдельная территория только благодаря российской политической, военной и экономической поддержке и изгнанию большинства жителей грузинского происхождения с территории республики (оставшиеся грузины по сути лишены гражданских прав). Так что и тут говорить о настоящей демократии вряд ли возможно.

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Хотя в том, что касается стремления самим решать, кто будет у власти, жители никем не признанной, оккупированной российскими войсками Абхазии могут быть примером и для россиян, и для белорусов, и для казахстанцев. Такова горькая ирония постсоветского бытия, таков настоящий политический смысл путинского парада.

Источник: Грани.ру