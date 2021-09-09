Незалежно від того, на яких саме інтернет-ресурсах ми ті його розслідування дивимося, але післясмак від них лишається нам, на жаль, однаковим. Це розчарування і зневіра в тому, що в держави може бути хоча б колись світле майбутнє. Пробачте за зайвий пафос, але так і є.

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У жодному разі це, звісно, не до Михайла Ткача зараз претензії, мовляв, він нас своєю роботою в депресію заганяє. Навпаки – він великий молодець, що відкриває нам очі на наш так званий політичний істеблішмент. На тих усіх наших з вами можновладців, про яких ми думаємо, що вони ж державними інтересами цілодобово опікуються, але де там…

Заможне святкування

От і в черговому журналістському розслідувані від Ткача маємо можливість на власні очі переконатися, що обіцянки Зеленського позбутися кумівства у владі так обіцянками і залишилися.

Такі висновки можна зробити із переліку гостей, які завітали у заміський ресторан до пана Олега Татарова, який там свій день народження відзначав.

Хтот такий Татаров

Хто забу – він "кров і плоть" тієї ментівсько-суддівської України, що була розбудована за часів втікача Віктора Януковича. Зокрема, пан Татаров у Революцію Гідності розказував журналістам, що це євромайднівці самі одне в одного стріляють.

Це робив, щоб у такий спосіб кинути тінь на "білих та пухнастих" беркутівців.

Коли ж його потім з міліції люстрували, то він пішов в адвокати до Андрія Портнова. Потім і до забудовника Максима Микитася, де допомагав йому з оборудками по квартирах для Нацгвардії. Принаймні, саме так пан Микитась нині слідству і розказує.

Довідка. Татаров працював юристом в компанії Микитася "УкрБуд" у 2017 році. За інформацією слідства, заступник голови ОП передавав хабар посадовцю криміналістичної установи МВС.

Утім, ці всі обвинувачення чомусь не справили жодного враження на Офіс Президента. Вони узяли до себе пана Татарова на роботу. Офіційно працевлаштували заступником голови ОП.

Все для того, щоб він там допомагав їм з правоохоронними органами "вапросікі обкашлівать".

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Тісні зв'язки Татарова

Як ми побачили в репортажі Михайла Ткача з дня народження, пан Татаров дійсно має тісні зв'язки всередині української правоохоронної системи. До нього на святкування завітали з десяток найвпливовіших посадовців з таких відомств:

Міністерство внутрішніх справ;

Служба безпеки України;

Державна податкова служба;

Офіс гепрокурора та інші.

Прийшли всі ті, хто теоретично мав би проти Татарова нині провадження розслідувати, адже обвинувачення проти нього висунуті дуже серйозні.

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Тут має місце бути класичний конфлікт інтересів, через який десь у США чи у Великій Британії просто миттєво сталися би тотальні гучні відставки, але не в Україні!

В Україні кумівство нині просто цвіте й пахне, буйно воно квітне серед наших можновладців. Дуже воно їм приємно пахне, а знаєте чим? Фарбою від пачок 100 доларових банкнот.

Однак знаєте, як на це журналістське розслідування відреагувала наша влада? Ніяк. Немає жодної реакції ані від президента, ані від його офісу. Від цього зневіра у світлому майбутньому для держави лише посилюється.

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