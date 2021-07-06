Виталий Шабунин – руководитель Центра противодействия коррупции – считает, что Зеленский соврал, что у него нет полномочий. Зато подчеркнул, что он единственный, кто имеет право увольнять и назначать руководителя своего Офиса и заместителей.

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Шабунин отметил, что 25 тысяч граждан воспользовались своим правом и обратились к президенту с петицией. По закону, он обязан ее рассмотреть. Он это сделал, но "нужно было написать правду, вроде "я не хочу увольнять Татарова".

Мне трудно комментировать такую очевидную ложь. Итак, Татаров ему более важен, чем прямые нормы закона,

– считает Шабунин.

Надежда была, – глава ЦПК

"У меня была надежда на здравый политический смысл. Видно, мы переоценили президента. Это больше его, чем наша проблема", – добавил антикоррупционер.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях – фиксация позиции всегда имеет большее значение, чем ее наличие. "Президент позицию зафиксировал. И на том спасибо", – подытожил Шабунин.

Внимание. Ранее Шабунин призвал всех подписать петицию о немедленном увольнении заместителя Ермака. Удалось собрать нужных 25 тысяч голосов и даже чуть больше.

Шабунин о реакции Зеленского на петицию: видео

Дело Татарова: коротко