В Госспецсвязи отметили, что установили факт фиктивного голосования. Злоумышленники якобы использовали украденный ключ усовершенствованной электронной подписи. Его вроде бы сгенерировал "Приватбанк".
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Была атака хакеров
Специалисты утверждают. что такие действия являются целенаправленной хакерской атакой высокого уровня сложности.
Утверждают, что осуществить такую атаку можно только при выполнении не менее трех условий:
- Похищение и использование личного ключа;
- дорогая многомесячная подготовка;
- использование человеческого фактора лиц, у которых есть доступ к генерированию ключей.
Проверка системы выдачи электронных ключей
В Госспецсвязи проводят полную проверку системы электронных доверительных услуг. Исследуют выдачу ключей "Приватбанка".
Такая же проверка ждет всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг. Потом, при необходимости, будут совершенствовать систему защиты.