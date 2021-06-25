В Госспецсвязи отметили, что установили факт фиктивного голосования. Злоумышленники якобы использовали украденный ключ усовершенствованной электронной подписи. Его вроде бы сгенерировал "Приватбанк".

Читайте также Дочь перепутала отца с принцем Гарри: они невероятно похожи

Была атака хакеров

Специалисты утверждают. что такие действия являются целенаправленной хакерской атакой высокого уровня сложности.

Утверждают, что осуществить такую ​​атаку можно только при выполнении не менее трех условий:

Похищение и использование личного ключа; дорогая многомесячная подготовка; использование человеческого фактора лиц, у которых есть доступ к генерированию ключей.

Проверка системы выдачи электронных ключей

В Госспецсвязи проводят полную проверку системы электронных доверительных услуг. Исследуют выдачу ключей "Приватбанка".

Такая же проверка ждет всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг. Потом, при необходимости, будут совершенствовать систему защиты.