У Держспецзв'язку наголосили, що встановили факт фіктивного голосування. Зловмисники нібито використали вкрадений ключ вдосконаленого електронного підпису. Його начебто згенерував "Приватбанк".

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Була атака хакерів Фахівці стверджують. що такі дії є цілеспрямованою хакерською атакою найвищого рівня складності. Переконують, що здійснити таку атаку можна лише за виконання щонайменше трьох умов: Викрадення та використання особистого ключа; дорога кількамісячна підготовка; використання людського фактору осіб, які мають доступ до генерування ключів.

Перевірка системи видачі електронних ключів

У Держспецзв’язку проводять повну перевірку системи електронних довірчих послуг. Досліджують видачу ключів "Приватбанку".

Така ж перевірка чекає на всіх кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Потім. за потреби, удосконалюватимуть систему захисту.