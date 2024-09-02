По словам главы государства, в четвертый соревновательный день Паралимпиады украинские спортсмены получили еще восемь наград.
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Результаты четвертого дня Паралимпиады
- Золотые медали завоевала Оксана Зубковская и Михаил Сербин.
- Серебряную награду получил Роман Полянский.
- Бронзовые – Евгений Богодайко, Артем Колинько, Даниил Чуфаров, Даниил Семенихин, Анна Гонтарь.
Спасибо спортсменам, тренерам и всем, кто работает с нашей командой. Каждый успех украинцев и украинок вдохновляет всю нашу страну,
– написал Зеленский.
В целом соревнования 1 сентября прошли в 15 видах спорта: футболе, бочи, голболе, стрельбе из лука, бадминтоне, велотреке, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, волейболе сидя, баскетболе, легкой атлетике, академической гребле, регби и теннисе.
По состоянию на утро 2 сентября, начало 5 дня Паралимпийских игр-2024, Украина на 11-м месте в общем медальном зачете. Наше государство уже завоевало 27 наград – делит третье место с США и Бразилией по количеству медалей.
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Вспомним напоследок, что в этом году Украину на Паралимпийских играх-2024 представляют 140 спортсменов.