За словами глави держави, у четвертий змагальний день Паралімпіади українські спортсмени здобули ще вісім нагород.

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Результати четвертого дня Паралімпіади

Золоті медалі виборола Оксана Зубковська та Михайло Сербін.

Срібну нагороду здобув Роман Полянський.

Бронзові – Євгеній Богодайко, Артем Колінько, Данило Чуфаров, Данило Семенихін, Анна Гонтар.

Дякую спортсменам, тренерам й усім, хто працює з нашою командою. Кожен успіх українців і українок надихає всю нашу державу,

– написав Зеленський.

Загалом змагання 1 вересня пройшли у 15 видах спорту: футболі, боча, голболі, стрільбі з лука, бадмінтоні, велотреку, плаванні, настільному тенісі, кульовій стрільбі, волейболі сидячи, баскетболі, легкій атлетиці, академічному веслуванні, регбі та тенісі.

Зверніть увагу! Того дня розіграли 63 комплекти медалей. Оксана Зубковська вп'яте стала чемпіонкою Паралімпіади у стрибках у довжину, а от Михайло Сербін тріумфував у фіналі плавання.

Станом на ранок 2 вересня, початок 5 дня Паралімпійських ігор-2024, Україна на 11-му місці у загальному медальному заліку. Наша держава вже виборола 27 нагород – ділить третє місце з США та Бразилією за кількістю медалей.

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Згадаємо наостанок, що цьогоріч Україну на Паралімпійських іграх-2024 представляють 140 спортсменів.