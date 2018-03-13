Паралимпиада-2018: Украинские биатлонисты завоевали очередное "золото"

Украинцы продолжают удачно выступать на Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане: во вторник утром очередное, пятое "золото" нашей команде принесла биатлонистка Оксана Шишкова. А в следующих соревнованиях украинские спортсмены завоевали сразу две награды.

Шишкова победила на дистанции 10 км в соревнованиях спортсменов с нарушением зрения. Ближайшую соперницу, представительницу Нейтральных паралимпийских атлетов Михалину Лесовую, Шишкова опередила более чем на 2 минуты. Отметим, для Шишковой это уже вторая награда на нынешней Паралимпиаде.

Читайте также: Паралимпиада-2018: Украина добывает четвертое золото на Играх

Еще одна украинка, Ольга Прилуцкая, финишировала в этой дисциплине на 4 месте, проиграв 15 секунд бронзовому призеру Кларе Клюг из Германии.

После этого состоялись соревнования на дистанции 12,5 км в соревнованиях мужчин с нарушением зрения. Первым финишировал представитель Беларуси Юрий Голуб, который всего на 2,4 секунды опередил украинца Александра Казика. Третьим финишировал еще один украинец – Юрий Уткин. Четвертое место также у украинца – Виталия Лукьяненко.

Отметим, что ранее биатлонисты Тарас Радь получил "золото", Игорь Рептюх завоевал "серебро", а Людмила Ляшенко – "бронзу".

Таким образом, в активе Украины по состоянию на 9:00 вторника уже 15 медалей – 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.