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Паралимпиада-2018: Украинские биатлонисты завоевали очередное "золото"

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Паралимпиада-2018: украинка Шишкова завоевала
Паралимпиада-2018: украинка Шишкова завоевала "золото" / Фото из Facebook

Украинцы продолжают удачно выступать на Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане: во вторник утром очередное, пятое "золото" нашей команде принесла биатлонистка Оксана Шишкова. А в следующих соревнованиях украинские спортсмены завоевали сразу две награды.

Шишкова победила на дистанции 10 км в соревнованиях спортсменов с нарушением зрения. Ближайшую соперницу, представительницу Нейтральных паралимпийских атлетов Михалину Лесовую, Шишкова опередила более чем на 2 минуты. Отметим, для Шишковой это уже вторая награда на нынешней Паралимпиаде.

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Еще одна украинка, Ольга Прилуцкая, финишировала в этой дисциплине на 4 месте, проиграв 15 секунд бронзовому призеру Кларе Клюг из Германии.

После этого состоялись соревнования на дистанции 12,5 км в соревнованиях мужчин с нарушением зрения. Первым финишировал представитель Беларуси Юрий Голуб, который всего на 2,4 секунды опередил украинца Александра Казика. Третьим финишировал еще один украинец – Юрий Уткин. Четвертое место также у украинца – Виталия Лукьяненко.

Отметим, что ранее биатлонисты Тарас Радь получил "золото", Игорь Рептюх завоевал "серебро", а Людмила Ляшенко – "бронзу".

Таким образом, в активе Украины по состоянию на 9:00 вторника уже 15 медалей – 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости биатлона Паралимпиада-2018 Паралимпийские игры
Источник: 24 Канал
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