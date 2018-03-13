Паралімпіада-2018: українські біатлоністи вибороли чергове "золото"

Українці продовжують вдало виступати на Паралімпійських іграх-2018 у Пхьончхані: у вівторок вранці чергове, п'яте "золото" нашій команді принесла біатлоністка Оксана Шишкова. А в наступних змаганнях українські спортсмени вибороли одразу дві нагороди.

Шишкова перемогла на дистанції 10 км у змаганнях спортсменів з порушенням зору. Найближчу суперницю, представницю Нейтральних паралімпійських атлетів Міхаліну Лісову, Шишкова випередила більш ніж на 2 хвилини. Зазначимо, для Шишкової це вже друга нагорода на цьогорічній Паралімпіаді.

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Ще одна українка, Ольга Прилуцька, фінішувала у цій дисципліні на 4 місці, програвши 15 секунд бронзовому призеру Кларі Клюг з Німеччини.

Після цього відбулись змагання на дистанції 12,5 км у змаганнях чоловіків з порушенням зору. першим фінішував представник Білорусі Юрій Голуб, який всього на 2,4 секунди випередив українця Олександра Казіка. Третім фінішував ще один українець – Юрій Уткін. Четверте місце також в українця – Віталія Лук'яненка.

Зазначимо, що раніше сьогодні біатлоністи Тарас Радь здобув "золото", Ігор Рептюх виборов "срібло", а Людмила Ляшенко –"бронзу".

Таким чином в активі Україні станом на 9:00 вівторка вже 15 медалей – 5 золотих, 4 срібних та 6 бронзових.