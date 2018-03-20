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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Паралимпиада-2018: украинским чемпионам оперативно выплатили призовые, сумма впечатляет

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Паралимпиада-2018: украинским чемпионам выплатили призовые
Паралимпиада-2018: украинским чемпионам выплатили призовые / Getty images

Не успела паралимпийская сборная Украины вернуться домой из Южной Кореи, как Министерство молодежи и спорта Украины уже выплатило им заслуженные призовые.

Об этом на своей странице в Facebook отчитался профильный министр Игорь Жданов.

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Министерство молодежи и спорта оперативно выплатило чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 государственные награды на общую сумму более 90 миллионов гривен,
– написал чиновник.

Он уточнил, что спортсменам уже перечислили средства на карты по возврату в Украину.

Жданов вспомнил, что это впервые суммы призовых для украинских паралимпийцев были приравнены к призовым, которые получают представители олимпийской сборной Украины.

Таким образом за медали, завоеванные на Паралимпиаде-2018, украинские атлеты получили следующие призовые:

за золотую медаль – 125 тысяч долларов,

за серебро – 80 тысяч долларов,

за бронзу – 55 тысяч долларов.

20 марта паралимпийская сборная Украины вернулась домой из южнокорейского Пхьончхана. На Паралимпиаде-2018 украинцы завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. В общем зачете сборная Украины заняла 6-е место.

Теги: Новости Украины Деньги Паралимпиада-2018 Министерство молодежи и спорта
Источник: 24 Канал
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