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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Паралімпіада-2018: українським чемпіонам оперативно виплатили призові, сума вражає

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Паралімпіада-2018: українським чемпіонам уже виплатили призові
Паралімпіада-2018: українським чемпіонам уже виплатили призові / Getty images

Не встигла паралімпійська збірна України повернутись додому з Південної Кореї, як Міністерство молоді та спорту України уже виплатило їм заслужені призові.

Про це на своїй сторінці у Facebook відзвітував профільний міністр Ігор Жданов.

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Міністерство молоді та спорту оперативно виплатило чемпіонам і призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 державні винагороди на загальну суму понад 90 мільйонів гривень,
– написав урядовець.

Він уточнив, що спортсменам вже перерахували кошти на картки по поверненню в Україну.

Жданов згадав, що це вперше суми призових для українських паралімпійців були прирівняні до призових, які отримують представники олімпійської збірної України.

Таким чином за медалі, здобуті на Паралімпіаді-2018, українські атлети отримали такі призові:

за золоту медаль – 125 тисяч доларів,

за срібло – 80 тисяч доларів,

за бронзу – 55 тисяч доларів.

20 березня паралімпійська збірна України повернулась додому із південнокорейського Пхьончхана. На Паралімпіаді-2018 українці завоювали 22 медалі: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. У загальному заліку збірна України посіла 6-те місце.

Теги: Гроші Новини України Паралімпіада-2018 Міністерство молоді та спорту
Джерело: 24 Канал
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