Как Украина триумфировала на зимних Паралимпиадах: невероятная история успеха

История выступлений Украины на Паралимпиадах

Украина за время своей независимости пока пропустила только зимние Паралимпийские игры 1994 года, прошедшие в норвежском Лиллехаммере, поскольку тогда еще не был создан Национальный комитет спорта инвалидов Украины. Однако после того мы приняли участие во всех главных стартах четырехлетия. Следовательно, впервые наши паралимпийцы поехали на зимние Игры в японском Нагано в 1998 году и выступили тогда, как для дебютанта, довольно неплохо, в целом заняв общекомандное 14 место (9 медалей: 3 "золота", 2 "серебра" и четыре "бронзы").

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Далее была зимняя Паралимпиада-2002 в американском Солт-Лейк-Сити, и пока она считается самой провальной для украинцев. Хотя по количеству наград сразу так и не скажешь, поскольку тогда "сине-желтые" к своим достижениям записали аж 12 медалей. Но дело в том, что тогда наша сборная не завоевала ни одного "золота" и в итоговом медальном зачете заняла 18 место. Однако стоит подчеркнуть, что каждая ступенька на пьедестале является серьезным достижением для спортсмена, поэтому грех будет не упомянуть о шести серебряных и столько же бронзовых наград, которыми запомнилась команда Украины на Играх в 2002 году. Более успешной и пока лучшей в плане наград для сборной Украины была дальнейшая Паралимпиада-2006 в итальянском Турине. Во время этих соревнований наши спортсмены в целом завоевали 25 наград, среди которых 7 золотых. Кроме того, были еще девять серебряных и девять бронзовых медалей. Заметим, что благодаря такому триумфу Украина сумела подняться на третью общекомандную строчку, которая пока остается самой высокой в истории.



Зимняя Паралимпиада-2006 в Турине стала самой успешной для Украины Такими же по количеству медалей были и Игры в Сочи, прошедшие в 2014 году, но в России золотых наград для украинцев было на две меньше – пять, правда уже стало больше бронзовых – 11 и такое же количество, как и в Италии, серебряных – 9. В общекомандном зачете Украина тоже не пасла задних, заняв по качеству медалей четвертую строчку. Читайте также: Протест против агрессора и испорченное настроение Путину: чем поразили украинские паралимпийцы в Сочи Менее урожайными на награды для Украины выдалась Паралимпиада в канадском Ванкувере, которая состоялась между Турином и Сочи – в 2010 году, однако неудачной ее назвать язык не поворачивается. В Канаде украинцы завоевали 19 медалей, среди которых 5 золотых (столько же, сколько и в России), 8 серебряных и 6 бронзовых. Завершила же Украина эту Паралимпиаду пятой, уступив одним "золотом" Словакии, правда по количеству призовых мест мы опередили наших соседей – 19 против 11.

Герои Паралимпийской сборной Украины

Есть в нашей сборной спортсменка, которая в целом получила 13 Паралимпийских наград, и сейчас считается самой титулованной. Говорится о Юлии Батенковой-Бауман, которая на зимних Паралимпийских играх в Ванкувере и Сочи взяла 9 серебряных и 4 бронзовых медали. Правда, нет в активе Юлии наград высшего достоинства. К слову, в Сочи ей не хватило всего 3 секунды, чтобы в конечном итоге подняться на высшую ступеньку пьедестала. Следовательно, на Играх в Пхьончане украинская рекордсменка будет пытаться эту неприятность исправить.

Юлия Батенкова–Бауман – самая титулованная украинская спортсменка в истории Паралимпиад Еще одной атлеткой, которая заслуживает внимание, является победительница Игр-2006 Елена Юрковская. Тогда ей удалось отличиться невероятным достижением, поскольку она стала четырехкратной чемпионкой: два "золота" в биатлоне на дистанциях 10 километров и 7,5 километра и два "золота" в лыжных гонках на дистанциях 2,5 километра и 5 километров. Но это еще не все – Елена также завоевала серебряную медаль в лыжных гонках на дистанции 10 км и бронзу в эстафете (всего 6 паралимпийских наград). В итоге Оргкомитет Паралимпийских игр в Турине признал украинку лучшей спортсменкой Игр и вручил ей специальную золотую медаль. Может похвастаться украинская сборная и спортсменом, Игры в Пхьончане для которого в целом станут уже шестыми. Говорится о Виталии Лукьяненко – опытнейшем нашем атлете. Подчеркнем, что на каждых главных соревнованиях четырехлетия украинец лишь увеличивал количество завоеванных наград, а Паралимпиада в Сочи стала для Виталия по-настоящему золотой, поскольку в России он стал двукратным Паралимпийским чемпионом, завоевав два "золота" в биатлоне на дистанциях 7,5 километров и 12,5 километров. Также Лукьяненко может похвастаться "бронзой" в этом виде и "серебром" в лыжной эстафете, которые он также получил в России. Читайте также: Паралимпиада-2018: стало известно, какие суммы получат украинцы за медали Не обойдем вниманием и героиню Игр-2014 Людмилу Павленко, которую все будут помнить благодаря ее очень патриотическому поступку. Так, во время закрытия Паралимпийских игр в Сочи украинка ехала с венком на голове, на лентах которого было написано "Мир" на украинском, русском и английском. Конечно, это не понравилось охране на арене, которая, увидев это, пытались сорвать венок или хотя бы оторвать ленты, однако волонтеры и знаменосцы других государств этого не позволили. Как заметила Людмила, после этого она почувствовала, что все понимают боль Украины и поддерживают ее государство.