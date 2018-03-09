Як Україна тріумфувала на зимових Паралімпіадах: неймовірна історія успіху

9 березня стартували XII зимові Паралімпійські ігри, що відбуваються, як і Олімпіада, у південнокорейському Пхьончхані. Ці Ігри стануть шостими в історії для збірної України, яка завжди відзначалася вагомими успіхами.

Історія виступів України на Паралімпіадах

Україна за часи своєї незалежності поки пропустила лише зимові Паралімпійські ігри 1992 року в Альбервіллі та 1994 року, які відбулися у норвезькому Ліллехаммері, оскільки тоді ще не було створено Національного комітету спорту інвалідів України. Однак після того ми взяли участь у всіх головних стартах чотириріччя. Відтак, вперше наші паралімпійці поїхали на зимові Ігри до японського Нагано у 1998 році та виступили тоді, як для дебютанта, досить непогано, загалом посівши загальнокомандне 14 місце (9 медалей: 3 "золота", 2 "срібла" та чотири "бронзи").

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Далі була зимова Паралімпіада-2002 в американському Солт-Лейк-Сіті, і вона поки вважається найпровальнішою для українців. Хоча за кількістю нагород одразу так і не скажеш, оскільки тоді "синьо-жовті" до свого доробку записали аж 12 медалей. Але річ у тім, що тоді наша збірна не здобула жодного "золота" та у підсумковому медальному заліку зайняла 18 місце. Але варто підкреслити, що кожна сходинка на п'єдесталі є серйозним досягненням для спортсмена, тому гріх буде не згадати про шість срібних і стільки ж бронзових відзнак, якими запам'яталася команда України на Іграх у 2002 році.

Більш успішною та поки найкращою у плані нагород для збірної України була подальша Паралімпіада-2006 у італійському Турині. Під час цих змагань наші атлети загалом здобули 25 нагород, серед яких аж 7 золотих. Крім того, були ще як дев'ять срібних, так і дев'ять бронзових медалей. Зауважимо, що завдяки такому тріумфу Україна зуміла піднятися на третю загальнокомандну сходинку, яка поки залишається найвищою в історії.



Зимова Паралімпіада-2006 у Турині стала найуспішнішою для України

Такими ж за кількістю медалей були і Ігри в Сочі, що пройшли в 2014 році, але у Росії золотих нагород для українців було на дві менше – п'ять, щоправда вже стало більше бронзових – 11 і така ж кількість, як і у Італії, срібних – 9. У загальнокомандному заліку Україна теж не пасла задніх, зайнявши за якістю медалей четверту сходинку.

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Менш урожайною на нагороди для України видалася Паралімпіада у канадському Ванкувері, яка відбулася між Турином і Сочі – у 2010 році, однак невдалою назвати її язик не повертається. У Канаді українці вибороли загалом 19 медалей, серед яких були 5 золотих (стільки ж, скільки і у Росії), 8 срібних і 6 бронзових. Завершила ж Україна цю Паралімпіаду п'ятою, поступившись одним "золотом" Словаччині, щоправда за кількістю призових місць ми наших сусідів випередили – 19 проти 11.

Герої Паралімпійської збірної України

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Є у нашій збірній спортсменка, яка загалом здобула 13 Паралімпійських нагород та наразі вважається найтитулованішою. Мовиться про Юлію Батенкову-Бауман, яка на зимових Паралімпійських іграх у Ванкувері та Сочі взяла 9 срібних і 4 бронзових медалі. Щоправда, немає у доробку Юлії відзнак найвищого гатунку. До слова, у Сочі їй забракло усього 3 секунди, аби зрештою піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Відтак, на Іграх у Пхьончані українська рекордсменка намагатиметься цю прикрість виправити.



Юлія Батенкова–Бауман – найтитулованіша українська спортсменка в історії Паралімпіад

Ще однією атлеткою, яка заслуговує на увагу, є тріумфаторка Ігор-2006 Олена Юрковська. Тоді їй вдалося відзначитися неймовірним досягненням, оскільки вона стала чотириразовою чемпіонкою: два "золота" в біатлоні на дистанціях 10 кілометрів і 7,5 кілометра та два "золота" у лижних гонках на дистанціях 2,5 кілометра і 5 кілометрів. Але це ще не все – Олена також виборола срібну медаль в лижних гонках на дистанції 10 км і бронзу в естафеті (загалом 6 паралімпійських нагород). У підсумку Оргкомітет Паралімпійських ігор в Турині визнав українку найкращою спортсменкою Ігор і вручив їй спеціальну золоту медаль.

Може похвалитися українська збірна і спортсменом, Ігри у Пхьончані для якого загалом стануть вже шостими. Мовиться про Віталія Лук'яненка – найдосвідченішого нашого атлета. Підкреслимо, що на кожних головних змаганнях чотириріччя українець лише збільшував кількість здобутих нагород, а Паралімпіада у Сочі стала для Віталія по-справжньому золотою, оскільки в Росії він став дворазовим Паралімпійським чемпіоном, здобувши два "золота" у біатлоні на дистанціях 7,5 кілометрів і 12,5 кілометрів. Також Лук'яненко може похвалитися "бронзою" у цьому виді і "сріблом" у лижній естафеті, які він також здобув у Росії.

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Не оминемо увагою і героїню Ігор-2014 Людмилу Павленко, яку всі пам'ятатимуть завдяки її надпатріотичному вчинку. Так, під час закриття Паралімпійських ігор у Сочі українка їхала з вінком на голові, на стрічках якого було написано "Мир" українською, російською та англійською. Звичайно, це не сподобалося охороні на арені, яка, побачивши це, намагалися зірвати вінок або хоча б відірвати стрічки, проте волонтери та прапороносці інших держав цього не дозволили. Як зауважила Людмила, після цього вона відчула, що всі розуміють біль України та підтримують її державу.

Цікаві факти про Паралімпійську збірну України



Чим запам'яталася Україна на Паралімпіадах: інфографіка