Соответствующее заявление Андрей Ермак сделал по результатам переговоров Байдена и Зеленского. Об этом рассказал в прямом эфире 9 декабря.

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США примут активное участие в завершении войны на Донбассе

Глава Офиса Президента заявил, что Украина не останавливается в борьбе с Россией. В частности, он пояснил, что президент Джо Байден поздравил украинские инициативы, которые сегодня (речь идет о 9 декабря – 24 канал) во время заседания трехсторонней контактной группы не нашли поддержки от участников. В частности, говорится о том, что:

Украина предложила вернуться в режим полного прекращения огня, который был достигнут в 2020 году, однако просуществовал всего несколько месяцев;

открыть два контрольных пункта въезда/выезда "Золотое" и "Счастье";

Украина предоставила списки людей на освобождение.

Ермак объяснил, что Джо Байден очень знаком со всеми тремя украинскими инициативами.

Соединенные Штаты приняли решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить, зависит от многих обстоятельств – это может быть "параллельный трек" вместе с нормандским форматом,

– заявил Ермак.

Ермак также заверил, что будут работать над проведением саммита лидеров нормандского формата. В то же время, глава ОП заверил, что американские партнеры очень заинтересованы в том, чтобы в Украину пришел мир.

США примут активное участие в завершении войны на Донбассе

Владимир Зеленский написал в твиттере, что завершил полуторачасовой разговор с Джо Байденом.

Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине,

– написал Президент Украины.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский провел полуторачасовые переговоры с Джо Байденом на фоне обострения ситуации со стороны России. Детальнее о результатах переговоров читайте по ссылке.