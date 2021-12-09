Відповідну заяву Андрій Єрмак зробив за результатами перемовин Байдена та Зеленського. Про це розповів у прямому ефірі 9 грудня.

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США візьмуть активну участь у завершенні війни на Донбасі

Володимир Зеленський написав у твітері, що завершив півторагодинну розмову з Джо Байденом.

Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні,

– написав Президент України.

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