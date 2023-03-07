В среду, 8 марта, пройдет церемония награждения лауреаток международной премии IWOC, которая пройдет в Белом доме. Мероприятие проведут госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.

Смотрите также Бывшие в плену: премию Сахарова для Украины забирали "Тайра" и мэр Мелитополя Федоров

Награждение состоится 8 марта

В Госдепе отметили, что "Тайра" продемонстрировала большое мужество и силу, защищая Украину от российской агрессии.

Она оказывала медицинскую помощь участникам Революции Достоинства, а также возглавляла волонтерский отряд парамедиков "Ангелы Тайры", который проводил тактическую медицинскую подготовку на передовой в Донбассе с 2014 по 2018 год.

Кроме того, Паевская снимала и вывозила видеозаписи, которые документировали зверства, совершенные российскими войсками в Мариуполе.

В Госдепе напомнили, что российские военные взяли Паевскую в плен, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя, хотя она была гражданской. "Тайра" три месяца находилась в неволе, где жила в крошечной камере с 22 другими женщинами, похудела почти на 9 килограммов, терпела пытки и избиения.

Награда IWOC присуждается уже 17 лет женщинам со всего мира, которые проявили чрезвычайное мужество, силу и лидерство в защите мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девушек.

В этом году лауреатками премии стали женщины из Афганистана, Аргентины, Центральноафриканской Республики, Коста-Рики, Эфиопии, Иордании, Казахстана, Малайзии, Монголии и Польши.

Что известно о "Тайре"