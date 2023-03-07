В среду, 8 марта, пройдет церемония награждения лауреаток международной премии IWOC, которая пройдет в Белом доме. Мероприятие проведут госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.
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Награждение состоится 8 марта
В Госдепе отметили, что "Тайра" продемонстрировала большое мужество и силу, защищая Украину от российской агрессии.
Она оказывала медицинскую помощь участникам Революции Достоинства, а также возглавляла волонтерский отряд парамедиков "Ангелы Тайры", который проводил тактическую медицинскую подготовку на передовой в Донбассе с 2014 по 2018 год.
Кроме того, Паевская снимала и вывозила видеозаписи, которые документировали зверства, совершенные российскими войсками в Мариуполе.
В Госдепе напомнили, что российские военные взяли Паевскую в плен, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя, хотя она была гражданской. "Тайра" три месяца находилась в неволе, где жила в крошечной камере с 22 другими женщинами, похудела почти на 9 килограммов, терпела пытки и избиения.
Награда IWOC присуждается уже 17 лет женщинам со всего мира, которые проявили чрезвычайное мужество, силу и лидерство в защите мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девушек.
В этом году лауреатками премии стали женщины из Афганистана, Аргентины, Центральноафриканской Республики, Коста-Рики, Эфиопии, Иордании, Казахстана, Малайзии, Монголии и Польши.
Что известно о "Тайре"
- Юлия Паевская – известная украинская спортсменка и волонтер. В течение более 20 лет она посвятила свою жизнь айкидо.
- Кроме того, в 2014 году на Майдане она оказывала медицинскую помощь раненым и травмированным. 15 марта 2022 года во время эвакуации оккупанты задержали ее на блокпосту в поселке Мангуш, расположенном в 15 километрах от Мариуполя.
- В мае Associated Press опубликовала видео, снятое с нагрудной камеры "Тайры" в Мариуполе, перед ее захватом в плен, на котором она помогает местным жителям и демонстрирует последствия атак российских войск.
- Также видео содержит изображение задержания российских окупантов и ответ "Тайры" на вопрос об их лечении.
- 17 июня 2022 сообщили, что Юлия Паевская вернулась из плена россиян, в который она попала в результате захвата Мариуполя.