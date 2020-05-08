14:14
8 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

      Парень в розыске вызвал полицию, чтобы помочь дедушке, и загремел за решетку

      - Читати новину українською
      Викликав поліцію, а сам перебував у розшуку
      Викликав поліцію, а сам перебував у розшуку / facebook.com

      Парень в Сумах, которого разыскивала киевская полиция, вызвал правоохранителей, чтобы помочь дедушке, который упал с велосипеда.

      Правоохоронці надали першу медичну допомогу дідусеві та викликали "швидку", зазначають у пресслужбі Сумської поліції.

      Читайте також  У Франківську чоловік відкрив стрілянину на вулиці після сварки в магазині: фото та відео

      Співробітники поліції перевірили у базах даних 21-річного хлопця, який зателефонував до поліції. Хлопець поводився знервовано.

      Виявилось, що чоловіка розшукує поліція Києва за статтею 186 Кримінального кодексу – "грабіж".

      Інспектори доставили хлопця до Сумського відділу поліції та передали слідчим. 

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Ограбления Криминал Криминальные новости Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Имения олигархов: где живет Ринат Ахметов и кто его соседи
      сегодня , 14:02 Имения олигархов: где живет Ринат Ахметов и кто его соседи
      Ярослав Голобородько
      МВФ держит украинскую власть на коротком поводке
      сегодня , 12:00 МВФ держит украинскую власть на коротком поводке
      Сергій Фурса
      Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов
      сегодня , 13:00 Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов