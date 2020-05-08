Парень в розыске вызвал полицию, чтобы помочь дедушке, и загремел за решетку
Парень в Сумах, которого разыскивала киевская полиция, вызвал правоохранителей, чтобы помочь дедушке, который упал с велосипеда.
Правоохоронці надали першу медичну допомогу дідусеві та викликали "швидку", зазначають у пресслужбі Сумської поліції.
Співробітники поліції перевірили у базах даних 21-річного хлопця, який зателефонував до поліції. Хлопець поводився знервовано.
Виявилось, що чоловіка розшукує поліція Києва за статтею 186 Кримінального кодексу – "грабіж".
Інспектори доставили хлопця до Сумського відділу поліції та передали слідчим.