Хлопець у розшуку викликав поліцію, щоб допомогти дідусю, і загримів за ґрати

Хлопець у Сумах, якого розшукувала київська поліція, викликав правоохоронців, щоб допомогти дідусю, який впав із велосипеда.

Правоохоронці надали першу медичну допомогу дідусеві та викликали "швидку", зазначають у пресслужбі Сумської поліції.

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Співробітники поліції перевірили у базах даних 21-річного хлопця, який зателефонував до поліції. Хлопець поводився знервовано.

Виявилось, що чоловіка розшукує поліція Києва за статтею 186 Кримінального кодексу – "грабіж".

Інспектори доставили хлопця до Сумського відділу поліції та передали слідчим.