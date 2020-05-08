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      Хлопець у розшуку викликав поліцію, щоб допомогти дідусю, і загримів за ґрати

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      Викликав поліцію, а сам перебував у розшуку
      Викликав поліцію, а сам перебував у розшуку / facebook.com

      Хлопець у Сумах, якого розшукувала київська поліція, викликав правоохоронців, щоб допомогти дідусю, який впав із велосипеда.

      Правоохоронці надали першу медичну допомогу дідусеві та викликали "швидку", зазначають у пресслужбі Сумської поліції.

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      Співробітники поліції перевірили у базах даних 21-річного хлопця, який зателефонував до поліції. Хлопець поводився знервовано.

      Виявилось, що чоловіка розшукує поліція Києва за статтею 186 Кримінального кодексу – "грабіж".

      Інспектори доставили хлопця до Сумського відділу поліції та передали слідчим.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Пограбування Кримінал Кримінальні новини Новини України
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