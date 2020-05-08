Хлопець у розшуку викликав поліцію, щоб допомогти дідусю, і загримів за ґрати
Хлопець у Сумах, якого розшукувала київська поліція, викликав правоохоронців, щоб допомогти дідусю, який впав із велосипеда.
Правоохоронці надали першу медичну допомогу дідусеві та викликали "швидку", зазначають у пресслужбі Сумської поліції.
Співробітники поліції перевірили у базах даних 21-річного хлопця, який зателефонував до поліції. Хлопець поводився знервовано.
Виявилось, що чоловіка розшукує поліція Києва за статтею 186 Кримінального кодексу – "грабіж".
Інспектори доставили хлопця до Сумського відділу поліції та передали слідчим.