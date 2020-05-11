Пари о возвращении Крыма: что украинский посол готов отдать Шдереру в случае поражения

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил о бесперспективности возвращения Крыма под контроль Украины. Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил ему пари. Если дипломат проиграет, то отдаст Шредеру бутылку массандровского вина 1975 года.

Однако посол уверен в своей победе и том, что Крым вернется в Украину, сообщает 24 канал.

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Что известно о высказываниях Шредера

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Tagesspiegel заявил, что аннексированный Крым никогда не вернется в состав России. А антироссийские санкции нужно отменять.

Ни один российский президент не отдаст Крым обратно Украине,

– отметил Шредер.

И добавил, что санкции не имеют никакого влияния на РФ.

Как на это отреагировал посол Украины в Германии

Андрей Мельник назвал эти заявления Шредера "бесстыдными".

Это лишь крик отчаяния топ-лоббиста Кремля, который теряет почву под ногами. Украина ценит железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнанию аннексии,

– написал дипломат в твиттере.

Он предложил экс-канцлеру заключить пари, что еще при жизни Шредера "Крым непременно вернется в лоно матери-Украины".

Безсоромні заяви Шрьодера про санкції та Крим - це лише крик відчаю топ-лобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Навіть ця остання важка артилерія не поможе. Україна цінує залізобетонну позицію Берліна щодо збереження санкцій та невизнання анексії. Коментар @UKRINFORM https://t.co/LdcL1Okfmk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 3, 2020

Впоследствии посол добавил, что в случае проигрыша пари готов отдать немецкому политику бутылку массандровского вина 1975 года, пишет "Крым.Реалии".

Это как раз год моего рождения. Для меня эта бутылка представляет ценность, прежде всего, потому что Крым был и остается Украиной, независимо от того, кто сегодня там орудует преступно,

– отметил Мельник.

И он уверен, что не подарит вино Шредеру, ведь пари никогда не проигрывает.

Как отреагировали в России

Посольство РФ в Германии назвало разговоры о возвращении Крыма в состав Украины "несбыточными мечтами".

Что известно о Герхарде Шредере: основное

Был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с этой должности он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream AG.

С 2017 года Шредер занимает должность председателя совета директоров "Роснефти" .

. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в список "Миротворца" . Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии России против Украины".

. Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии России против Украины". Он называет Россию стратегическим партнером Евросоюза. Во многих вопросах подражает позиции Путина. И помог Кремлю подсадить Германию на газовую иглу России.

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