Парі про повернення Криму: що український посол готовий віддати Шредеру у випадку поразки

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив про безперспективність повернення Криму під контроль України. Посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував йому парі. Якщо дипломат програє, то віддасть Шредеру пляшку массандрівського вина 1975 року.

Однак посол впевнений у своїй перемозі та тому, що Крим повернеться до України, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про висловлювання Шредера

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер в інтерв’ю газеті Tagesspiegel заявив, що анексований Крим ніколи не повернеться до складу Росії. А антиросійські санкції потрібно скасовувати.

Жоден російський президент не віддасть Крим назад Україні,

– зазначив Шредер.

Та додав, що санкції не мають ніякого впливу на РФ.

Як на це відреагував посол України в Німеччині

Андрій Мельник назвав ці заяви Шредера "безсоромними".

Це лише крик відчаю топлобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Україна цінує залізобетонну позицію Берліна щодо збереження санкцій і невизнання анексії,

– написав дипломат у твіттері.

Він запропонував ексканцлеру укласти парі, що ще за життя Шредера "Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України".

Безсоромні заяви Шрьодера про санкції та Крим - це лише крик відчаю топ-лобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Навіть ця остання важка артилерія не поможе. Україна цінує залізобетонну позицію Берліна щодо збереження санкцій та невизнання анексії. Коментар @UKRINFORM https://t.co/LdcL1Okfmk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 3, 2020

Згодом посол додав, що у випадку програшу парі він готовий віддати німецькому політику пляшку массандрівського вина 1975 року, пише "Крим.Реалії".

Це як раз рік мого народження. Для мене ця пляшка являє цінність, перш за все, тому що Крим був і залишається Україна, незалежно від того, хто сьогодні там орудує злочинно,

– зазначив Мельник.

Та він упевнений, що не подарує вино Шредеру, адже парі ніколи не програє.

Як відреагували в Росії

Посольство РФ в Німеччині назвало розмови про повернення Криму до складу України "нездійсненними мріями".

Що відомо про Герхарда Шредера: основне

Був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Після відходу з цієї посади він очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів дочірньої компанії російського "Газпрому" Nord Stream AG.

З 2017 року Шредер обіймає посаду голови ради директорів "Роснефти".

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер потрапив до списку "Миротворця" . Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, а також у виправданні збройної агресії Росії проти України".

. Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, а також у виправданні збройної агресії Росії проти України". Він називає Росію стратегічним партнером Євросоюзу. У багатьох питаннях наслідує позицію Путіна. І допоміг Кремлю підсадити Німеччину на газову голку Росії.

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