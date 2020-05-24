Пари относительно Крыма: украинский посол в Германии объяснил, зачем предложил это Шредару

Посол Украины в Германии Андрей Мельник объяснил, почему предложил экс-канцлеру Германии Шредеру необычное пари. Речь шла о возвращении Крыма Украине.

Об этом Андрей Мельник сказал изданию "Радио Свобода". Как отметил посол, он пытается использовать любую возможность, благодаря которой можно напомнить немцам, чей Крым.

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Он назвал их идею с пари "спонтанным креативом". Однако пари вызвало в Германии целую волну дискуссий.

Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ и позволило Украине лишний раз обратить внимание немецкого политикума на то, что нам нужно наконец основать международную переговорную площадку для Крыма,

– заверил украинский посол.

Недавно посол заявлял, что недоволен тем, как Германия использует свои колоссальные ресурсы для того, чтобы аннексированный Крым был невыгодным России.

Мельник пояснил, что вопрос Крыма, его освобождение и деоккупацию предложили рассматривать только после того, как закончится война на Донбассе. Однако он с этим не согласился.

Мой ответ очень прост – Германия является самой мощной державой, и она как гроссмейстер должна уметь играть одновременно на двух досках,

– заверил Мельник.

Андрей Мельник предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины.

Что известно о так называемом пари?Украинский посол в Германии Андрей Мельник предложил Шредеру пари, что при его жизни Крым вернется в Украину. Все потому, что Шредер призвал снять санкции из России. Андрей Мельник заверил, что все усилия лоббиста Кремля – ​​напрасны. По его словам, немецкие власти и общество поддерживают Украину в вопросе российской агрессии.