Парі щодо Криму: український посол у Німеччині пояснив, навіщо запропонував це Шредару

Посол України в Німеччині Андрій Мельник пояснив, чому запропонував ексканцлеру Німеччини Шредеру незвичне парі. Йшлося про повернення Криму Україні.

Про це Андрій Мельник сказав виданню "Радіо Свобода". Як зазначив посол, він намагається використати будь-яку можливість, завдяки якій можна нагадати німцям, чий Крим.

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Він назвав їх ідею з парі "спонтанним креативом". Однак парі викликало у Німеччині цілу хвилю дискусій.

Це стало топновиною для дуже багатьох німецьких ЗМІ і дозволило Україні зайвий раз звернути увагу німецького політикуму на те, що нам потрібно нарешті заснувати міжнародний переговорний майданчик для Криму,

– запевнив український посол.

Нещодавно посол заявляв, що незадоволений тим, як Німеччина використовує свої колосальні ресурси для того, щоб анексований Крим був невигідним Росії.

Мельник пояснив, що питання Криму, його звільнення і деокупацію запропонували розглядати лише після того, як закінчиться війна на Донбасі. Однак він з цим не погодився.

Моя відповідь дуже проста – Німеччина є найпотужнішою державою, і вона як гросмейстер повинна вміти грати одночасно на двох шахівницях, – запевнив Мельник.

Андрій Мельник запропонував ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру щодо того, що окупований Крим повернеться до складу України.

Що відомо про так зване парі?Український посол у Німеччині Андрій Мельник запропонував Шредеру парі, що за його життя Крим повернеться до України. Все через те, що Шредер закликав зняти санкції з Росії. Андрій Мельник запевнив, що усі зусилля лобіста Кремля – марні. За його словами, німецька влада та суспільство підтримують Україну щодо питання російської агресії.