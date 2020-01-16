15:03
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Parimatch приветствует решение Парламента по законодательному регулированию игорного бизнеса

      115 Читати новину українською
      Parimatch приветствовал решение Рады по законодательному регулированию игорного бизнеса в Украине / Скриншот

      Принятие законопроекта 2285-Д в первом чтении — это первый шаг к созданию справедливых правил игры в данной отрасли, привлечению инвестиций и внедрению новых технологий.

      Об этом сообщает пресс-служба международного холдинга Parimatch.

      Легальная отрасль создаст тысячи рабочих мест, наполнит государственный и местные бюджеты, приведет к росту туризма, а также будет способствовать противодействию коррупции в профессиональном спорте. Кроме того, налоговые поступления от игорного бизнеса могут формировать эффективные фонды поддержки культуры, медицины, спорта.

      В то же время, для того, чтобы игорная индустрия стала дееспособной для профессионального рынка, полезной государству и обществу, в законе должны быть доработаны и отображены стандарты, которые будут соответствовать лучшим мировым практикам.

      Инвестор должен чувствовать, что условия на рынке справедливы, и, в первую очередь, справедливо налогообложение. Поэтому ко второму чтению мы ожидаем, что будут подготовлены и изменения в Налоговый кодекс Украины. Важно сбалансировать цены на лицензии с налоговыми нагрузками. Иностранный бизнес и украинские компании не смогут инвестировать в экономику Украины без понимания налоговой концепции и понятной модели возврата инвестиций.

      На народных депутатов Украины ложится большая ответственность за подготовку ко второму чтению редакции законопроекта, которая сможет отвечать наивысшим мировым стандартам организации игорного бизнеса.

      Международный холдинг Parimatch открыт к диалогу и сотрудничеству с законодателями в рамках доработки законопроекта. Мы будем рады поделиться нашей обширной многолетней международной экспертизой.

      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      52748
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Игорный бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 16 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Сбитие самолета МАУ в Тегеране: почему нельзя исключать версию о стороннем вмешательстве
      Злой Одессит 10
      сегодня , 12:00 Торжество бесправия. Как Путин хочет изменить Конституцию
      Віталій Портников 728
      16 января , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      288
      16 января , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      604
      сегодня , 10:43 Гончарук заявил об отставке: что нужно знать о премьер-министре
      Ірина Кошанська 38571
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук