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      Parimatch вітає рішення Парламенту щодо законодавчого регулювання грального бізнесу в Україні

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      Parimatch привітав рішення Ради щодо законодавчого регулювання грального бізнесу в Україні / Скріншот

      Ухвалення законопроекту 2285-Д в першому читанні – це перший крок до створення справедливих правил гри в даній галузі, залучення інвестицій і впровадження нових технологій.

      Про це повідомляє пресслужба міжнародного холдингу Parimatch.

      Легальна галузь створить тисячі робочих місць, наповнить державний і місцеві бюджети, призведе до зростання туризму, а також буде сприяти протидії корупції в професійному спорті. Крім того, податкові надходження від грального бізнесу можуть формувати ефективні фонди підтримки культури, медицини, спорту.

      У той же час, для того, щоб гральна індустрія стала дієздатною для професійного ринку, корисною державі і суспільству, в законі мають бути доопрацьовані та відображені стандарти, які будуть відповідати кращим світовим практикам.

      Інвестор повинен відчувати, що умови на ринку справедливі, і, в першу чергу, справедливе оподаткування. Тому до другого читання ми очікуємо, що будуть підготовлені і зміни до Податкового кодексу України. Важливо збалансувати ціни на ліцензії з податковими навантаженнями. Іноземний бізнес і українські компанії не зможуть інвестувати в економіку України без розуміння податкової концепції і зрозумілої моделі повернення інвестицій.

      На народних депутатів України лягає велика відповідальність за підготовку до другого читання редакції законопроєкту, яка зможе відповідати найвищим світовим стандартам організації грального бізнесу.

      Міжнародний холдинг Parimatch відкритий до діалогу і співпраці з законодавцями в рамках доопрацювання законопроєкту. Ми будемо раді поділитися нашою великою багаторічною міжнародною експертизою.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гральний бізнес
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