Смелый эксперимент
Это первый художественный аудиосериал в карьере Карпы и он получил название "Восемь". Слушателям обещают детективные истории о людях и их роковых ошибках, преступлениях, загадочных исчезновениях и неожиданных встречах.
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Для меня это было настоящее вау! Ведь я проходила курс по написанию радиопьес с британской преподавательницей. И тогда для Украины это был непонятный опыт, никто подобного не создавал,
– говорит Ирена Карпа.
"И тут наконец мы это сделали! Это был чрезвычайно интересный опыт. Мне очень понравилось, как команда подобрала музыку, голоса, дубляж — все это круто передало атмосферу", – поделилась писательница.
Ирена Карпа выдумала истории на карантине / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Истории и эксклюзивный фрагмент
Аудиосериал имеет несколько сюжетных линий с вымышленными персонажами. Молодая пара, которая переехала из большого города на почти безлюдный хутор; звукорежиссер, который всю жизнь странствовал по всему миру; украинка, которая эмигрировала в Париж, и многие другие.
Карпа создала аудиосериал / Фото Валентины Полищук, 24 канал
По сюжету все они живут, на первый взгляд, обычной жизнью, путешествуют, влюбляются и учатся быть счастливыми. И со временем герои начинают бороться со своими внутренними демонами, совершают преступления, расследуют загадочные исчезновения и даже убийства.
Презентацию посетили блогеры / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Слушайте часть под названием "Парижские зарисовки":