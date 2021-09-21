Сміливий експеримент

Це перший художній аудіосеріал у кар'єрі Карпи й він отримав назву "Вісім". Слухачам обіцяють детективні історії про людей та їхні фатальні помилки, злочини, загадкові зникнення і несподівані зустрічі.

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Для мене це було справжнє вау! Адже я проходила курс з написання радіоп’єс із британською викладачкою. І тоді для України це був незрозумілий досвід, ніхто подібного не створював,

– каже Ірена Карпа.

"І тут нарешті ми це зробили! Це був надзвичайно цікавий досвід. Мені дуже сподобалось, як команда підібрала музику, голоси, дубляж — усе це круто передало атмосферу", – поділилася письменниця.

Ірена Карпа вигадала історії на карантині / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Історії та ексклюзивний фрагмент

Аудіосеріал має декілька сюжетних ліній із вигаданими персонажами. Молода пара, яка переїхала з великого міста на майже безлюдний хутір; звукорежисер, який все життя мандрував по всьому світу; українка, яка емігрувала в Париж, та багато інших.

Карпа створила аудіосеріал / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За сюжетом усі вони живуть, на перший погляд, звичайним життям, подорожують, закохуються і вчаться бути щасливими. Та згодом герої починають боротися зі своїми внутрішніми демонами, скоюють злочини, розслідують загадкові зникнення та навіть вбивства.

На презентацію завітали блогери / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Сайт 24 каналу попросив сервіс MEGOGO, який цього року оголосив про виробництво власних аудіосеріалів, поділитися однією історією.

Слухайте частину під назвою "Парижські замальовки":