Париж внесли в красную зону из-за COVID-19: что запретят во французской столице
Власти Франции объявили Париж красной зоной из-за коронавируса. Кроме столицы, высокий уровень заболеваемости фиксируют также в районе Буш-дю-Рон в префектуре Марселя, на побережье Средиземного моря. Поэтому этот район тоже "покраснел".
Следовательно, и в Париже, и в Буш-дю-Рон местные власти теперь имеют полномочия ограничивать количество людей в общественных местах, зданиях и транспортных средствах, пишет CNA.
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Ограничения могут касаться и авиапутешествий, а также – учреждений, где существует высокий риск заражения COVID-19. Их могут закрыть.
Такая мера является следствием резкого роста случаев COVID-19 во Франции за последние две недели. Во многих странах Европы сейчас наблюдается всплеск заболеваемости.
Регион Буш-дю-Рон на карте:
Какова ситуация с коронавирусом во Франции
- По состоянию на 14 августа во Франции зафиксированы 209 365 заражений COVID-19, из них – 30 388 человек умерли, 83 472 выздоровели.
- Всего в мире зарегистрировали более 21 миллиона больных коронавирусной инфекцией.