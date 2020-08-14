Власти Франции объявили Париж красной зоной из-за коронавируса. Кроме столицы, высокий уровень заболеваемости фиксируют также в районе Буш-дю-Рон в префектуре Марселя, на побережье Средиземного моря. Поэтому этот район тоже "покраснел".

Следовательно, и в Париже, и в Буш-дю-Рон местные власти теперь имеют полномочия ограничивать количество людей в общественных местах, зданиях и транспортных средствах, пишет CNA.

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Ограничения могут касаться и авиапутешествий, а также – учреждений, где существует высокий риск заражения COVID-19. Их могут закрыть.

Такая мера является следствием резкого роста случаев COVID-19 во Франции за последние две недели. Во многих странах Европы сейчас наблюдается всплеск заболеваемости.

Регион Буш-дю-Рон на карте:

Какова ситуация с коронавирусом во Франции