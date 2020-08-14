Влада Франції оголосила Париж червоною зоною через коронавірус. Окрім столиці, високий рівень захворюваності фіксують також у районі Буш-дю-Рон у префектурі Марселя, на узбережжі Середземного моря. Тож цей район теж "почервонів".

Відтак, і в Парижі, і в Буш-дю-Рон місцева влада тепер має повноваження обмежувати кількість людей у громадських місцях, будівлях та транспортних засобах, пише CNA.

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Обмеження можуть стосуватися й авіаподорожей, а також – закладів, де існує високий ризик зараження COVID-19. Їх можуть закрити.

Такий захід є наслідком різкого зростання випадків COVID-19 у Франції за останні два тижні. У багатьох країнах Європи зараз спостерігається сплеск захворюваності.

Регіон Буш-дю-Рон на карті:

Яка ситуація з коронавірусом у Франції