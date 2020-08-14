Париж внесли до червоної зони через COVID-19: що заборонять у французькій столиці
Влада Франції оголосила Париж червоною зоною через коронавірус. Окрім столиці, високий рівень захворюваності фіксують також у районі Буш-дю-Рон у префектурі Марселя, на узбережжі Середземного моря. Тож цей район теж "почервонів".
Відтак, і в Парижі, і в Буш-дю-Рон місцева влада тепер має повноваження обмежувати кількість людей у громадських місцях, будівлях та транспортних засобах, пише CNA.
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Обмеження можуть стосуватися й авіаподорожей, а також – закладів, де існує високий ризик зараження COVID-19. Їх можуть закрити.
Такий захід є наслідком різкого зростання випадків COVID-19 у Франції за останні два тижні. У багатьох країнах Європи зараз спостерігається сплеск захворюваності.
Регіон Буш-дю-Рон на карті:
Яка ситуація з коронавірусом у Франції
- Станом на 14 серпня у Франції зафіксовано 209 365 заражень COVID-19, з них – 30 388 осіб померли, 83 472 одужали.
- Всього у світі зареєстрували понад 21 мільйон хворих коронавірусною інфекцією.