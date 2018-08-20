Париж стал лучшим городом в области дизайна и архитектуры
Романтическое и мультикультурный город Париж во Франции стал одним из лучших городов, которые имеют совершенные архитектуру и дизайн. Престижный рейтинг согласовали 80 экспертов, которых опросили представители журнала Metropolis.
В издании опубликовали список из 10 городов, которые в 2018 году отличились особым стилем в градостроительстве. Именно за ними эксперты советуют следить в будущем.
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Кроме Парижа, список дополнили такие ожидаемые города как Милан, Нью-Йорк и Токио.
Настоящим открытием для специалистов стал Лондон, где сегодня в столице Великобритании удачно переплетается традиционный дизайн с авангардом.
Также экспертов приятно удивил Берлин, который постепенно избавляется от хаотичной архитектуры, и Лос-Анджелес, что продвигает уличную культуру на новый уровень. Список завершили также в такие города как Мехико, Шанхай и Копенгаген.