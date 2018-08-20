Париж стал лучшим городом в области дизайна и архитектуры

Романтическое и мультикультурный город Париж во Франции стал одним из лучших городов, которые имеют совершенные архитектуру и дизайн. Престижный рейтинг согласовали 80 экспертов, которых опросили представители журнала Metropolis.

В издании опубликовали список из 10 городов, которые в 2018 году отличились особым стилем в градостроительстве. Именно за ними эксперты советуют следить в будущем.

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Кроме Парижа, список дополнили такие ожидаемые города как Милан, Нью-Йорк и Токио.

Допис, поширений zatyshna (@zatyshna) 28 Лют 2018 р. о 3:26 PST

Настоящим открытием для специалистов стал Лондон, где сегодня в столице Великобритании удачно переплетается традиционный дизайн с авангардом.

Допис, поширений SKYROH ❶☆ (@skyroh_) 5 Лип 2018 р. о 11:40 PDT

Также экспертов приятно удивил Берлин, который постепенно избавляется от хаотичной архитектуры, и Лос-Анджелес, что продвигает уличную культуру на новый уровень. Список завершили также в такие города как Мехико, Шанхай и Копенгаген.