Париж став найкращим містом в галузі дизайну та архітектури
Романтичне та мультикультурне місто Париж у Франції стало одним з найкращих міст, які мають довершені архітектуру та дизайн. Престижний рейтинг узгодило 80 експертів, яких опитали представники журналу Metropolis.
У виданні опублікували список з 10 міст, які у 2018 році відзначились особливим стилем у містобудуванні. Саме за ними експерти радять стежити в майбутньому.
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Окрім Парижа, список доповнили такі очікувані міста як Мілан, Нью-Йорк і Токіо.
Справжнім відкриттям для фахівців став Лондон, де сьогодні в столиці Великобританії вдало переплітається традиційний дизайн з авангардом.
Також експертів приємно здивував Берлін, який поступово позбавляється від хаотичної архітектури, і Лос-Анджелес, що просуває вуличну культуру на новий рівень. Список завершили також такі міста як Мехіко, Шанхай і Копенгаген.