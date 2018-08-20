12:51
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Париж став найкращим містом в галузі дизайну та архітектури

42 Читать новость на русском
Париж
Париж / unsplash.com

Романтичне та мультикультурне місто Париж у Франції стало одним з найкращих міст, які мають довершені архітектуру та дизайн. Престижний рейтинг узгодило 80 експертів, яких опитали представники журналу Metropolis.

У виданні опублікували список з 10 міст, які у 2018 році відзначились особливим стилем у містобудуванні. Саме за ними експерти радять стежити в майбутньому.

Читайте також: Найкомфортніші для життя міста світу: рейтинг від The Economist

Окрім Парижа, список доповнили такі очікувані міста як Мілан, Нью-Йорк і Токіо.

 

Справжнім відкриттям для фахівців став Лондон, де сьогодні в столиці Великобританії вдало переплітається традиційний дизайн з авангардом.

 

Також експертів приємно здивував Берлін, який поступово позбавляється від хаотичної архітектури, і Лос-Анджелес, що просуває вуличну культуру на новий рівень. Список завершили також такі міста як Мехіко, Шанхай і Копенгаген.

 

 

Теги: Подорожі LifeStyle Новини Франції Новини США Мексика Японія Лондон Великобританія Данія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
сьогодні, 12:00 Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
Ілля Кенігштейн
Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
сьогодні, 08:37 Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
Ольга Черненко
Перша поразка "Олександрії", вольовий характер "Карпат": головні підсумки 5-го туру УПЛ
сьогодні, 08:28 Перша поразка "Олександрії", вольовий характер "Карпат": головні підсумки 5-го туру УПЛ
Стрілянина у центрі Харкова: один поліцейський загинув, є поранені
сьогодні, 05:00 Стрілянина у центрі Харкова: один поліцейський загинув, є поранені
У Лондоні чоловік з молотком напав на жінку та її доньку
сьогодні, 01:27 У Лондоні чоловік з молотком напав на жінку та її доньку
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ганна Герман вразила невдалою пластикою: соцмережі вже кепкують
 7 лютого 2016 , 20:19 89
Євробачення-2016. Україна здобула перше місце: як це було
 15 травня 2016 , 01:37 9
Анджеліна Джолі кидає кіно і йде в політику
 9 травня 2016 , 00:51
В Одесі відбувся марш проти окупації
 28 лютого 2016 , 20:29 1
Кубіва просять скликати міжвідомчу нараду для змін тарифів на вантажні залізничні перевезення
 30 червня 2016 , 09:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук