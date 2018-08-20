Париж став найкращим містом в галузі дизайну та архітектури

Романтичне та мультикультурне місто Париж у Франції стало одним з найкращих міст, які мають довершені архітектуру та дизайн. Престижний рейтинг узгодило 80 експертів, яких опитали представники журналу Metropolis.

У виданні опублікували список з 10 міст, які у 2018 році відзначились особливим стилем у містобудуванні. Саме за ними експерти радять стежити в майбутньому.

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Окрім Парижа, список доповнили такі очікувані міста як Мілан, Нью-Йорк і Токіо.

Допис, поширений Anastasia (@nastya_synyuk) 20 Сер 2018 р. о 2:17 PDT

Справжнім відкриттям для фахівців став Лондон, де сьогодні в столиці Великобританії вдало переплітається традиційний дизайн з авангардом.

Допис, поширений SKYROH ❶☆ (@skyroh_) 5 Лип 2018 р. о 11:40 PDT

Також експертів приємно здивував Берлін, який поступово позбавляється від хаотичної архітектури, і Лос-Анджелес, що просуває вуличну культуру на новий рівень. Список завершили також такі міста як Мехіко, Шанхай і Копенгаген.