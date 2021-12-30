Кто должен носить защитную маску на улице

Ограничение вступает в действие 31 декабря. Об этом 29 декабря заявила полиция Парижа.

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Правило касается всех людей от 11 лет, кроме лиц, которые:

занимаются спортом,

едут в автомобиле,

перемещаются на мотоцикле или велосипеде.

Что грозит нарушителям

Префектура предупредила о строгом контроле за ношением масок. Нарушителям нового правила придется заплатить 135 евро.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, выступая на национальном собрании, сравнил распространение в стране коронавируса с цунами. Он отметил, что за 28 декабря COVID-19 подхватили 208 тысяч французов.

Справка. По данным ресурса Worldometers, с начала пандемии коронавирусом во Франции заразились свыше 9,5 миллионов человек. К сожалению, выжить не удалось 123 372 больным.

Какие ограничения действуют во Франции

Недавно власти Франции ужесточили карантинные ограничения в стране. С 3-го января людям запретили есть в общественном транспорте, в том числе и междугороднем. Нельзя употреблять пищу и в кинотеатрах, театрах и спортивных залах. В то же время пить напитки в барах разрешено только если есть сидячие места в заведении.

Ограничения продлятся минимум 3 недели. Кроме того, действует запрет на работу ночных клубов.

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