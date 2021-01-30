В столице Франции состоялась очередная акция протеста против закона "О глобальной безопасности". Во время протеста радикально настроенные митингующие бросали в сотрудников полиции петарды, бутылки и камни. Со стороны правоохранителей был озвучен призыв к разгону.

Источник: BFMTV

В то же время правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Читайте также Во Франции задержали еще 2 подозреваемых в нападении на украинского подростка

Митинг в Париже начался примерно в 13 часов по местному времени и проходил с конфликтами между протестующими и полицией.

За час до начала комендантского часа, который в стране начинается в 18:00 – полиция попросила митингующих разойтись. Однако кое-кто из участников акции – остался на митинге.

Tensions sur la place de la République, les forces de l’ordre utilisent des canons à eau après des jets de projectiles. pic.twitter.com/kmHGiebQRK — Remy Buisine (@RemyBuisine) January 30, 2021

В ответ на провокационные действия протестующих, в частности бросание различными предметами – начались задержания. Также акции против закона состоялись в таких городах Франции, как:

Нант;

Лион;

Лилль;

Страсбург.

Обратите внимание! Во время митинга 30 января во Франции задержали 35 участников протестов против закона "О глобальной безопасности". Из них 28 человек – задержаны в Париже.

Что этому предшествовало