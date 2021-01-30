В Париже на протестах атаковали полицию: произошли задержания
В столице Франции состоялась очередная акция протеста против закона "О глобальной безопасности". Во время протеста радикально настроенные митингующие бросали в сотрудников полиции петарды, бутылки и камни. Со стороны правоохранителей был озвучен призыв к разгону.
Источник: BFMTV
В то же время правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.
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Митинг в Париже начался примерно в 13 часов по местному времени и проходил с конфликтами между протестующими и полицией.
За час до начала комендантского часа, который в стране начинается в 18:00 – полиция попросила митингующих разойтись. Однако кое-кто из участников акции – остался на митинге.
В ответ на провокационные действия протестующих, в частности бросание различными предметами – начались задержания. Также акции против закона состоялись в таких городах Франции, как:
- Нант;
- Лион;
- Лилль;
- Страсбург.
Что этому предшествовало
- В Париже возникли акции протеста против закона об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими.
- Закон "О глобальной безопасности" предусматривает, что за распространение фото или видеоматериалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать 1 годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.
- Соответствующее решение в правительстве объяснили тем, что публикация фотографий нарушает физическую и психологическую неприкосновенность правоохранителей.
- Инициатива властей возмутила французов. Граждане страны убеждены – из-за этого они не смогут контролировать, превышает ли полиция свои полномочия или нет.
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