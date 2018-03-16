Парижский музей сделает свободный вход для голых людей

У любителей искусства появится возможность сэкономить деньги. 5 мая в Токийском дворце в Париже пройдет акция, где все обнаженные посетители могут пройти бесплатно.

В галерее музея, который находится в восточном крыле Токийского дворца, выставляется более 8000 работ, раскрывающих всю многогранность искусства XX века. Чтобы посетить галерею, нужно будет связаться с Ассоциацией нудистов Парижа по электронному адресу [email protected], указав свое имя, фамилию и дату рождения.

В Париже открыли ресторан для нудистов: очень пикантные фото

Visite Naturiste du Palais de Tokyo : grand événement inédit à Paris avec l’organisation d’une visite naturiste d’une exposition intitulée « discorde, fille de la nuit ». C’est le 5 mai à 9h30 au Palais. https://t.co/P6npohuDM9 Événement Facebook : https://t.co/3LMzuqg30I — ANP ASSO NAT PARIS (@ANPnaturiste75) 8 марта 2018 г.

Стоит отметить, что это не единственное место в Париже для нудистов. В столице для них также открыли ресторан, спортзал и бассейн.