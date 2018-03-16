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Парижский музей сделает свободный вход для голых людей

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Парижский музей сделает свободный вход для голых людей
Парижский музей сделает свободный вход для голых людей / 24 Канал

У любителей искусства появится возможность сэкономить деньги. 5 мая в Токийском дворце в Париже пройдет акция, где все обнаженные посетители могут пройти бесплатно.

В галерее музея, который находится в восточном крыле Токийского дворца, выставляется более 8000 работ, раскрывающих всю многогранность искусства XX века. Чтобы посетить галерею, нужно будет связаться с Ассоциацией нудистов Парижа по электронному адресу [email protected], указав свое имя, фамилию и дату рождения.

В Париже открыли ресторан для нудистов: очень пикантные фото

Стоит отметить, что это не единственное место в Париже для нудистов. В столице для них также открыли ресторан, спортзал и бассейн.

Источник: 24 Канал
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