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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Паризький музей зробить вільний вхід для голих людей

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Паризький музей зробить вільний вхід для голих людей
Паризький музей зробить вільний вхід для голих людей / 24 Канал

У любителів мистецтва з'явиться можливість заощадити гроші. 5 травня в Токійському палаці в Парижі пройде акція, де всі оголені відвідувачі можуть пройти безкоштовно.

У галереї музею, який знаходиться в східному крилі Токійського палацу, виставляється більше 8000 робіт, які розкривають всю багатогранність мистецтва XX століття. Щоб відвідвати галерею, потрібно буде зв'язатися з Асоціацією нудистів Парижа за електронною скринькою [email protected], вказавши своє ім'я, прізвище і дату народження.

https://t.co/P6npohuDM9 Événement Facebook : https://t.co/3LMzuqg30I

&mdash; ANP ASSO NAT PARIS (@ANPnaturiste75) 8 марта 2018 г. ">Читайте також: У Парижі відкрили ресторан для нудистів: дуже пікантні фото

Варто відзначити, що це не єдине місце в Парижі для нудистів. В столиці Парижу для них також відкрили ресторан, спортзал і басейн.

Джерело: 24 Канал
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