Паризький музей зробить вільний вхід для голих людей

У любителів мистецтва з'явиться можливість заощадити гроші. 5 травня в Токійському палаці в Парижі пройде акція, де всі оголені відвідувачі можуть пройти безкоштовно.

У галереї музею, який знаходиться в східному крилі Токійського палацу, виставляється більше 8000 робіт, які розкривають всю багатогранність мистецтва XX століття. Щоб відвідвати галерею, потрібно буде зв'язатися з Асоціацією нудистів Парижа за електронною скринькою [email protected], вказавши своє ім'я, прізвище і дату народження.

https://t.co/P6npohuDM9 Événement Facebook : https://t.co/3LMzuqg30I

Visite Naturiste du Palais de Tokyo : grand événement inédit à Paris avec l’organisation d’une visite naturiste d’une exposition intitulée « discorde, fille de la nuit ». C’est le 5 mai à 9h30 au Palais. https://t.co/P6npohuDM9 Événement Facebook : https://t.co/3LMzuqg30I — ANP ASSO NAT PARIS (@ANPnaturiste75) 8 марта 2018 г.

Варто відзначити, що це не єдине місце в Парижі для нудистів. В столиці Парижу для них також відкрили ресторан, спортзал і басейн.