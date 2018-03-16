Паризький музей зробить вільний вхід для голих людей
У любителів мистецтва з'явиться можливість заощадити гроші. 5 травня в Токійському палаці в Парижі пройде акція, де всі оголені відвідувачі можуть пройти безкоштовно.
У галереї музею, який знаходиться в східному крилі Токійського палацу, виставляється більше 8000 робіт, які розкривають всю багатогранність мистецтва XX століття. Щоб відвідвати галерею, потрібно буде зв'язатися з Асоціацією нудистів Парижа за електронною скринькою [email protected], вказавши своє ім'я, прізвище і дату народження.
https://t.co/P6npohuDM9 Événement Facebook : https://t.co/3LMzuqg30I— ANP ASSO NAT PARIS (@ANPnaturiste75) 8 марта 2018 г. ">Читайте також: У Парижі відкрили ресторан для нудистів: дуже пікантні фото
Варто відзначити, що це не єдине місце в Парижі для нудистів. В столиці Парижу для них також відкрили ресторан, спортзал і басейн.
Джерело: 24 Канал
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