В случае возобновления масштабных боевых действий из-за агрессии России Запад готов предоставить Украине новое вооружение. В частности, обновления требуют в военно-воздушных силах.

В то же время украинским военным могли бы понадобиться новые сухопутные составляющие, радары по выявлению артиллерийских точек и противотанковые комплексы типа Javelin. Об этом рассказал член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Михаил Макарук.

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"У нас проблема – это как наземная составляющая, то есть зенитно-ракетные комплексы, так и воздушная составляющая. Мы немедленно требуем обновления и замены технического парка самолетов, как бомбардировщиков, так и истребителей", – считает Макарук.

Какие страны могут предоставить вооружение

По словам Михаила Макарука, в ВВС Украины уже разработали четкую концепцию, где указано, какие самолеты Украина хотела бы получить для замены парка советских. Он пояснил, что говорится о 2 странах, которые их производят:

США, где есть самолеты типа F-16 и их модификации;

Швеция, где производят Gripen.

Кроме того, эксперт отметил, что требует замены и парк ударных вертолетов, в соответствующем вопросе могут помочь такие страны как:

США;

Франция;

Италия;

Германия.

"В общем все, что нам необходимо: ЗРК, самолеты для противовоздушной обороны, санитарная авиация, вертолеты – это все производят США. Они имеют вооружение, которое уже доказало свою работоспособность не одним военным конфликтом", – сказал Михаил Макарук.

При этом он добавил, что Украина могла бы запросить и в Германии определенный парк вертолетов или комплектующие для модернизации действующей военной техники ВСУ.

Михаил Макарук о новом вооружении для армии Украины: смотрите видео