Парк самолетов нужно немедленно обновить, – Макарук о вооружении армии Украины
В случае возобновления масштабных боевых действий из-за агрессии России Запад готов предоставить Украине новое вооружение. В частности, обновления требуют в военно-воздушных силах.
Источник:24 канал
В то же время украинским военным могли бы понадобиться новые сухопутные составляющие, радары по выявлению артиллерийских точек и противотанковые комплексы типа Javelin. Об этом рассказал член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Михаил Макарук.
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"У нас проблема – это как наземная составляющая, то есть зенитно-ракетные комплексы, так и воздушная составляющая. Мы немедленно требуем обновления и замены технического парка самолетов, как бомбардировщиков, так и истребителей", – считает Макарук.
Какие страны могут предоставить вооружение
По словам Михаила Макарука, в ВВС Украины уже разработали четкую концепцию, где указано, какие самолеты Украина хотела бы получить для замены парка советских. Он пояснил, что говорится о 2 странах, которые их производят:
- США, где есть самолеты типа F-16 и их модификации;
- Швеция, где производят Gripen.
Кроме того, эксперт отметил, что требует замены и парк ударных вертолетов, в соответствующем вопросе могут помочь такие страны как:
- США;
- Франция;
- Италия;
- Германия.
"В общем все, что нам необходимо: ЗРК, самолеты для противовоздушной обороны, санитарная авиация, вертолеты – это все производят США. Они имеют вооружение, которое уже доказало свою работоспособность не одним военным конфликтом", – сказал Михаил Макарук.
При этом он добавил, что Украина могла бы запросить и в Германии определенный парк вертолетов или комплектующие для модернизации действующей военной техники ВСУ.
Михаил Макарук о новом вооружении для армии Украины: смотрите видео
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