Жука в Украине можно увидеть редко, так как климат в стране не слишком теплый. Впервые на наших территориях богомола заметили больше 100 лет назад.

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В парке нашли богомола

В сети опубликовали фото богомола в парке Шевченко. Его заметили прохожие 30 сентября. Люди не побоялись насекомого, так как сфотографировали его очень близко.

Пользователи сети публикуют и свои фото. На них видно, как богомол сидит на авто, листьях или просто на земле. К тому же насекомое заметили не только в Одессе, но и на Днепропетровщине.



Богомола заметили еще на машине / Фото пользователя Aleksandr

Обратите внимание! Совсем недавно насекомые поселились в Херсонской области. В 2013 году древесного богомола заметили в районе Арабатской стрелки, в 2015-м – на острове Джарылгач и в поселке Аскания-Нова.



Богомол на Днепропетровщине / Фото пользователя Петра Чекменева