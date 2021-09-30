Жука в Украине можно увидеть редко, так как климат в стране не слишком теплый. Впервые на наших территориях богомола заметили больше 100 лет назад.

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В парке нашли богомола

В сети опубликовали фото богомола в парке Шевченко. Его заметили прохожие 30 сентября. Люди не побоялись насекомого, так как сфотографировали его очень близко.

Пользователи сети публикуют и свои фото. На них видно, как богомол сидит на авто, листьях или просто на земле. К тому же насекомое заметили не только в Одессе, но и на Днепропетровщине.

Богомол Одеса Комахи Світ тварин 30 вересня 2021
Богомола заметили еще на машине / Фото пользователя Aleksandr

Богомол Одеса Комаха Світ тварин 30 вересня 2021
Богомол на Днепропетровщине / Фото пользователя Петра Чекменева

Что известно о закавказском древесном богомоле

Вид богомолов, распространенный на Кавказе, в Иране, Афганистане, а также на юге Украины. Крупные насекомые, зеленого или желтовато-бурого цвета. Тело коренастое, длиной 6-8 см. Богомол преимущественно живет на деревьях или в кустарниках, где охотится на насекомых из засады.

Имаго хорошо летает, активно летит на свет. На территории Крыма впервые описан в 1916 году, однако в дальнейшем упоминаний не встречается вплоть до начала XXI века.

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