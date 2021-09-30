Жука в Україні можна побачити рідко, адже клімат в країні не надто теплий. Уперше на наших територіях богомола помітили понад 100 років тому.
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У парку знайшли богомола
У мережі опублікували фото богомола в парку Шевченка. Його помітили перехожі 30 вересня. Люди не побоялися комахи, адже сфотографували її дуже близько.
Користувачі мережі публікують і свої фото. На них видно, як богомол сидить на авто, листках чи просто на землі. До того ж комаху помітили не лише в Одесі, а й на Дніпропетровщині.
Богомола помітили ще на автівці / Фото користувача Aleksandr
Богомол на Дніпропетровщині / Фото користувача Петра Чекменьова
Що відомо про закавказького деревного богомола
Вид богомолів, поширений на Кавказі, в Ірані, Афганістані, а також на півдні України. Великі комахи, зеленого чи жовтувато-бурого кольору. Тіло кремезне, довжиною 6-8 см. Богомол переважно живе на деревах чи в чагарниках, де полює на комах з засідки.
Імаго добре літає, активно летить на світло. На території Криму вперше описаний у 1916 році, проте надалі згадок не зустрічається аж до початку XXI сторіччя.
Дані з Вікіпедії