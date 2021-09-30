Жука в Україні можна побачити рідко, адже клімат в країні не надто теплий. Уперше на наших територіях богомола помітили понад 100 років тому.

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У парку знайшли богомола

У мережі опублікували фото богомола в парку Шевченка. Його помітили перехожі 30 вересня. Люди не побоялися комахи, адже сфотографували її дуже близько.

Користувачі мережі публікують і свої фото. На них видно, як богомол сидить на авто, листках чи просто на землі. До того ж комаху помітили не лише в Одесі, а й на Дніпропетровщині.



Богомола помітили ще на автівці / Фото користувача Aleksandr

Зверніть увагу! Зовсім недавно комахи оселилися в Херсонській області. У 2013 році деревного богомола помітили в районі Арабатської стрілки, в 2015-му – на острові Джарилгач і в селищі Асканія-Нова.



Богомол на Дніпропетровщині / Фото користувача Петра Чекменьова