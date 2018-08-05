Parkmobile – мобильное приложение, которое может решить проблему парковки

Припарковать авто в мегаполисе – очень часто настоящий вызов для водителей. Упростить жизнь водителям взяла себе за цель команда разработчиков из Parkmobile. Это приложение покажет свободные места для парковки и даст возможность оплатить услугу онлайн. К тому же, водитель сможет забронировать место на стоянке, а следовательно – сэкономить свои деньги и время.

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