Parkmobile – мобильное приложение, которое может решить проблему парковки
Припарковать авто в мегаполисе – очень часто настоящий вызов для водителей. Упростить жизнь водителям взяла себе за цель команда разработчиков из Parkmobile. Это приложение покажет свободные места для парковки и даст возможность оплатить услугу онлайн. К тому же, водитель сможет забронировать место на стоянке, а следовательно – сэкономить свои деньги и время.
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Источник: 24 канал
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