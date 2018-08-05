Parkmobile – мобільний додаток, який може вирішити проблему паркування
Припаркувати авто в мегаполісі – дуже часто справжній виклик для водіїв. Спростити життя водіям взяла собі за мету команда розробників з Parkmobile. Цей додаток покаже вільні місця для паркування та дасть змогу оплатити за послугу онлайн. До того ж, водій зможе забронювати місце на стоянці, а отже – заощадити свої гроші і час.
Більше – дивіться у програмі.
Джерело: 24 канал
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