Parkmobile – мобільний додаток, який може вирішити проблему паркування

Припаркувати авто в мегаполісі – дуже часто справжній виклик для водіїв. Спростити життя водіям взяла собі за мету команда розробників з Parkmobile. Цей додаток покаже вільні місця для паркування та дасть змогу оплатити за послугу онлайн. До того ж, водій зможе забронювати місце на стоянці, а отже – заощадити свої гроші і час.

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