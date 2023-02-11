5 февраля на фоне новостей о возможной отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова в "Слуге народа" заявили, что в его кресло может быть назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (то есть военный).

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Нардепка рассказала детали

Впрочем, с 2018 года, согласно действующему украинскому законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо (уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими).

"Слуга народа" и заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла рассказала, что во фракции подготовили законодательные изменения, позволяющие назначать министром военного во время действия военного положения.

Те законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они проработаны в рамках крупного законопроекта 4210. Есть там предложение о возможности занимать должность министра военным только в условиях военного положения,

– рассказала депутат Марьяна Безугла.

По ее словам, проект закона уже готов к рассмотрению в сессионном зале и может быть проголосован "даже в ургентном порядке".

Законопроект 4210, о котором упоминает Марианна Безугла, имеет целью уточнить ряд законодательных положений в сфере нацбезопасности и обороны. Он был проголосован парламентом за основу 16 февраля 2022, однако до сих пор остается не принятым в целом.

В редакции того времени он не содержит положений о возможности назначать министром обороны лицо из военных. Но по состоянию на 16 февраля 2022 года в Украине еще не действовало военное положение.

Станет ли Буданов новым министром