Грузинский парламент утвердил состав нового правительства страны. Возглавил его Георгий Гахария. Большинство глав министерств сохранили свои должности.

За назначение нового правительства проголосовали 85 депутатов, против не высказался никто. Об этом сообщает Rustavi2.

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В этом правительстве есть только один новый министр – Гоча Лорткипанидзе. Его назначили главой Министерства юстиции. До сих пор эту должность занимала Тея Цулукиани.

Руководителей других министерств утвердили без изменений.

Кто стал руководителями ведомств

министр регионального развития и инфраструктуры – Майя Цкитишвили;

министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури;

министр экономики и устойчивого развития – Натия Турнаво;

министр иностранных дел – Давид Залкалиани;

министр финансов – Иван Мачавариани;

министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Чхенкели;

министр труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе;

министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Ливан Давиташвили;

министр обороны – Ираклий Гарибашвили;

государственный министр по вопросам примирения и общественной равноправия – Тея Ахвледиани.

К слову, для получения доверия правительство должно было получить поддержку не менее 76 депутатов парламента.

Обратите внимание! Первое заседание нового парламента состоялось без представителей оппозиции. Ведь они сразу после 1 тура выборов заявили о фальсификациях, требуя повторного голосования. 11 декабря крупнейшие оппозиционные силы подписали меморандум. В нем заявили о своем решении бойкотировать работу парламента.