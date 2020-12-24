Грузинський парламент затвердив склад нового уряду країни. Очолив його Георгій Гахарія. Більшість глав міністерств зберегли свої посади.

За призначення нового уряду проголосували 85 депутатів, проти не висловився ніхто. Про це повідомляє Rustavi2.

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В цьому уряді є тільки один новий міністр – Гоча Лорткіпанідзе. Його призначили главою Міністерства юстиції. Досі цю посаду обіймала Тея Цулукіані.

Керівників інших міністерств затвердили без змін.

Хто став очільниками відомств

міністр регіонального розвитку та інфраструктури – Майя Цкітішвілі;

міністр внутрішніх справ – Вахтанг Гомелаурі;

міністр економіки та сталого розвитку – Натія Турнаво;

міністр закордонних справ – Давид Залкаліані;

міністр фінансів – Іване Мачаваріані;

міністр освіти, науки, культури та спорту – Михайло Чхенкелі;

міністр праці, охорони здоров'я та соціального захисту – Катерина Тікарадзе;

міністр охорони навколишнього середовища та сільського господарства – Леван Давіташвілі;

міністр оборони – Іраклій Гарібашвілі;

державний міністр з питань примирення та громадської рівноправності – Тея Ахвледіані.

До слова, для отримання довіри уряд повинен був здобути підтримку щонайменше 76 депутатів парламенту.

Зверніть увагу! Перше засідання нового парламенту відбулося без представників опозиції. Адже вони одразу після 1 туру виборів заявили про фальсифікації, вимагаючи повторного голосування. 11 грудня найбільші опозиційні сили підписали меморандум. У ньому заявили про своє рішення бойкотувати роботу парламенту.