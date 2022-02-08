В резолюции Палаты представителей Японии подчеркивают "серьезные беспокойства Токио и поддержку украинского народа, который надеется на стабильность своей страны и региона".

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Япония одобрила резолюцию по Украине

Японские депутаты призывают заинтересованные страны как можно скорее восстановить стабильность в районах вокруг Украины посредством дипломатии.

Любое изменение статуса-кво силой любой страной никогда не является приемлемым,

– говорится в документе.

Кроме того, парламентарии обратились к правительству премьер-министра Фумио Кисиды с просьбой сделать все возможное для достижения мира. "Мы призываем правительство воплотить наши надежды, сотрудничать с международным сообществом, использовать все дипломатические ресурсы и сделать все возможное для ослабления напряженности в Украине и скорейшего достижения мира", – говорится в резолюции.

В документе отметили позиции Японии относительно последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее на встрече в режиме онлайн японский премьер и президент США договорились совместно работать над сдерживанием агрессии России по отношению к Украине.

Японские журналисты на Донбассе: что известно

Журналисты из Японии 6 февраля посетили Украину. В частности, пятнадцатый Славянский полк Национальной гвардии.

Они посмотрели, чем живут украинские бойцы, и что изменилось за 8 лет российской агрессии.

Цель визита – показать японским зрителям, что действительно происходит в Украине, и поддержать украинцев.

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